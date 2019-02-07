بيكيه: راموس استحق الطرد

راموس وبيكيه خلال المباراة

قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أن ماتيو لاهوز حكم لقاء فريقه أمام ريال مدريد ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (1-1)، كان يجب أن يطرد قائد الملكي سيرخيو راموس.

وتعادل الفريقان في مواجهتهما الأولى في مسابقة الكأس بعدما تقدم لوكاس فاسكيز للملكي، قبل أن يعادل مالكوم للبلاوغرانا.

وقال بيكيه بعد المباراة: "لدى الحكم معايير غريبة، لكن كان علينا التكيف معها واللعب، في المجمل قدم مباراة جيدة.

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"استحق راموس البطاقة الحمراء في النهاية، لكن ماذا بيدنا أن نفعل، النتيجة جيدة ونملك فرصنا في اللقاء الثاني والأمل حاضر".

يذكر أن مواجهة الإياب بين الغريمين ستقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل ريال مدريد في السابع والعشرين من الشهر الجاري.