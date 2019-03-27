بيكيه يرفض هتافات الكتالونيين المعادية لإسبانيا

جيرارد بيكيه

ردَّ جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، على الأحداث التي شهدتها المباراة الودية التي فاز فيها منتخب كتالونيا على ضيفه الفنزويلي بهدفين لهدف، بشكل قوي وحازم.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن بيكيه قوله: "أخبرت الجماهير الحاضرة في المدرجات بأن عليهم التزام الصمت، لأننا يجب أن نكون بمثابة القدوة للآخرين. من غير المقبول أن نكون غير محترمين أو أن نهين الآخرين".

وعن الهتافات ضد إسبانيا، أجاب مدافع البارسا: "عدم الاحترام الذي ظهر في مدرجات الملعب أمر لا يُطاق مطلقاً، لا حاجة لعدم الاحترام"، في إشارة واضحة إلى انزاعجه مما بدر من مناصري منتخب كتالونيا.

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وتابع المدافع المُعتزل من المنتخب الإسباني، والمُنضم إلى المنتخب الكتالوني: "لا أعلم لماذا لا يريد الناس أن يفهموا القرار الذي اتخذته، إن لم أكن موجوداً مع المنتخب الوطني فهذا لا يعني أنه لا يوجد لاعبون جيدون".

وختم مدافع برشلونة حديثه بقوله: "يمتلك المنتخب الإسباني الكثير من اللاعبين المميزين، لكنهم يحتاجون إلى المزيد من الدقائق للشعور بالثقة، لست نادماً على اعتزالي الدولي، لأني أردت التواجد مع عائلتي والتركيز على ما تبقى من مسيرتي".