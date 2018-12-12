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كاف يعلن إقامة السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء في قطر

كاف يعلن إقامة السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء في قطر
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نشر 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 17:12 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2018 بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي في قطر، على أن يتم الكشف عن تاريخ وموعد المباراة قريباً.

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وحقق الترجي التونسي لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج الرجاء المغربي بلقب كأس الكونفيدرالية.

 

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