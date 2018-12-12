موراتا يعرض خدماته على برشلونة

ألفارو موراتا

عرض ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، نفسه على برشلونة مخططاً للرحيل عن النادي اللندني نهاية الموسم الجاري.

وانضم الدولي الإسباني إلى تشيلسي في 2017 مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى 13 مليون على شكل متغيرات.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن وكيل أعمال موراتا عرض موكله على البارسا بعد انخفاض عدد دقائق مشاركته مع البلوز هذا الموسم.

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وأوضحت أن الدولي الإسباني يرغب في المشاركة بصورة أكبر من أجل العودة لتمثيل منتخب بلاده.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة لا يضع التعاقد مع موراتا أولوية في الوقت الراهن وقد لا يدخل في مفاوضات لأجله.

وسجل مهاجم ريال مدريد السابق 6 أهداف في 12 مباراة خاضها خلال الموسم الجاري، كما أحرز 15 هدفاً في 48 مباراة مع البلوز الموسم الماضي.

وسجل موراتا 31 هدفاً في 95 مباراة خاضها مع ريال مدريد، كما لعب لفترة مع يوفنتوس ووصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا.