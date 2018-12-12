ستيرلينغ لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

رحيم ستيرلينغ

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن فوز جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ بجائزة لاعب الشهر بعد تألقه الكبير خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

ووقع الاختيار على الدولي الإنجليزي بعد مساعدة فريقه في تسجيل ستة أهداف، صنع ثلاثة منها وسجل مثلها لحامل اللقب.

وهز ستيرلينغ شباك ساوثهامبتون في مناسبتين، وسجل هدفاً في ويست هام يونايتد، كما كان في لائحة المسجلين في أولى لقاءات الفريق بديسمبر أمام بورنموث.

كاف يعلن إقامة السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء في قطر

موراتا يعرض خدماته على برشلونة

أهداف مباراة ريد ستار وباريس سان جيرمان 1-4 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة برشلونة وتوتنهام 1-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة ليفربول ونابولي 1-0 دوري أبطال أوروبا

وجذب الجناح المتألق الانتباه الأسبوع الماضي بعد واقعة تعرضه لهتافات مسيئة من قبل جماهير تشيلسي، والتي وُجه لأربعة منها تهمة العنصرية بحق المهاجم ذو الأصول الجمايكية.

وقال ستيرلينغ لاحقاً أن وسائل الإعلام الإنجليزي يجب أن يركز بشكل أكبر على وقائع العنصرية التي تحدث في الملاعب المحلية.

وسجل ستيرلينغ تسعة أهداف وصنع 8 أخرى في 19 لقاءً حتى الآن مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم.