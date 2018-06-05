دي خيا لا يمانع بارتكاب الأخطاء في المباريات الودية

دافيد دي خيا

أكد دافيد دي خيا حارس مرمى منتخب إسبانيا أنه تمكن من النوم بسهولة رغم خطأه في المباراة أمام منتخب سويسرا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 استعداداً لكأس العالم.

وقال حارس مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية خلال اليوم المفتوح مع وسائل الإعلام معلقاً على هدف التعادل السويسري الذي تسبب به: "نحن حراس مرمى، والجميع يخطىء، أفضل الفشل في مباريات ودية على السقوط خلال مباريات رسمية، علينا الاستمرار في التدريب والتطور لمساعدة الفريق.

"نمت جيداً، لم يكلفني الأمر شيئاً، كانت مباراة ودية، والخطأ وارد، هذه حياة حارس المرمى، يجب في النهاية ارتداء القفازات ومواصلة العمل، الأمر الأهم مساعدة الفريق في المرحلة النهائية لكأس العالم".

وتحدث حارس منتخب إسبانيا عن آماله في المونديال، فقال: "لدينا مشاعر جيدة للغاية، الفريق بأكمله يتمتع بمعنويات عالية، نتدرب جيداً، وتنتابنا مشاعر جيدة عن الإعداد للمباريات.

ألفيش يجري جراحة في ركبته اليمنى

إنييستا يرغب بمواصلة تمثيل إسبانيا بعد كأس العالم

ميسي: لست الأفضل وأنا مجرد لاعب مختلف

ماركا: انتقال نيمار لريال مدريد ما زال محتملاً

آسينسيو: لا أستطيع تخيل ريال مدريد دون رونالدو

"قدمنا تصفيات عظيمة أمام منتخبات صعبة، وصلنا إلى كأس العالم، وخضنا مباراة ودية أمام سويسرا وقدمنا أداءً جيداً، الفريق مستعد لكأس العالم، يوجد العديد من المنتخبات الجيدة التي تمتلك الجودة والموهبة، ونحن نمتلك بدورنا منتخباً جيداً ونتطلع للمنافسة على اللقب مباراة بمباراة".

ويرى حارس مرمى مانشستر يونايتد أيضاً أن الجيل الحالي من منتخب إسبانيا يملك مزيجاً من الخبرة والشباب في تشكيلة المدرب جولين لوبيتيغي: "أرى الحماس، شباب صغير السن جاء بالحماس، ومجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة الذين يعرفون كيفية المنافسة في المراحل الأخيرة، لدينا مجموعة جيدة للغاية، أتمنى أن نقوم بالأمور بشكل جيد وأن نذهب لأبعد ما يمكن.

"لعبنا بشكل جيد أمام سويسرا، خلقنا الفرص وسددنا الكثير من التصويبات، الفريق جيد ومستعد لكأس العالم".

وكان دي خيا قد توج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات يطمح للظهور بمستوياته العالية المعهودة مع منتخب إسبانيا في مونديال روسيا.