كوبر: لن نغير طريقتنا حتى لو غاب صلاح

محمد صلاح

أكد هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر أهمية وقوة المباراة الودية التي سيخوضها فريقه غداً أمام نظيره البلجيكي ودياً ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.

وعقد منتخب مصر مؤتمراً صحفياً عقب وصوله بلجيكا من أجل خوض الودية الأخيرة قبل منافسات المونديال الروسي.

وأكد المدير الفني الأرجنتيني أن مباراة الغد ذات أهمية كبيرة بالنسبة له وللفريق ككل وأنها ستفيد اللاعبين والجهاز الفني.

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وحول تأثير إصابة محمد صلاح على المنتخب المصري، شدد كوبر على أن نجم ليفربول يتماثل للشفاء آملاً في أن يلحق بالمباراة الأولى في المونديال.

وقال كوبر أن جميع لاعبيه على درجة عالية من الكفاءة والخبرة رغم أهمية صلاح لأي فريق يلعب معه، لكنه أكد في الوقت ذاته أن كرة القدم لعبة جماعية بقوله: "استراتيجيتنا لن تتغير بغياب لاعب".

يذكر ان المنتخب المصري خاض ودية استعدادية أخرى منذ أيام أمام نظيره الكولومبي انتهت بالتعادل السلبي.