نهائي كأس ليبرتادوريس يجمع ميسي ورنالدو من جديد

رونالدو وميسي

أكدت وسائل إعلامية بأن إياب نهائي كأس ليبيرتادوريس بين بوكا جونيورز وغريمه ريفر بلايت سيشهد تواجد النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ونظيره ليونيل ميسي أيقونة برشلونة في مدرجات ملعب اللقاء.

وتقرر إقامة المباراة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد عقب تأجيلها طوال الفترة الماضية، بسبب أحداث الشغب التي تسببت في إصابة لاعبي بوكا وتحطم الحافلة التي تقلهم، إذ أكدت تقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في أن يتواجد الثنائي معاً لمتابعة اللقاء.

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قال موقع "يورو سبورت" أنه من المقرر أن يتجه ميسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد يوم الاثنين القادم عقب مباراة فريقه أمام إسبانيول ضمن الدوري المحلي، فيما سيستضيف يوفنتوس نظيره إنتر في قمة الدوري الإيطالي يوم الجمعة، وهو ما سيتيح لرونالدو الفرصة من أجل قضاء عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة الإسبانية والعودة لمدريد من جديد.

يشار إلى أن رونالدو توج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات طوال مسيرته، ليعادل رقم غريمه ميسي، وعقب مسيرته الكبيرة في ريال مدريد فضل الانتقال ليوفي الصيف الماضي.





