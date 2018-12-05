غوارديولا: من الصعب الوصول لـ 100 نقطة مرة أخرى

أعرب بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بالفوز على مستضيفه واتفورد بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الانتصار استمر تربع سيتي على الصدارة برصيد 41 نقطة بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في مباراتين وعدم تلقي أي هزيمة حتى الآن.

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وقال المدرب الإسباني في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "تكرار الأرقام القياسية التي حققناها الموسم الماضي غير مضمون، فزنا وقتها بأكثر من مباراة في الدقائق الأخيرة.

"أن نفوز بسهولة في 38 مباراة أمر غير منطقي، لكن بشكل عام قدمنا مستوى جيد في ثلاث أرباع وقت المباراة أمام واتفورد".

يذكر أن غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ السابق يخوض موسمه الثالث رفقة مانشستر سيتي.