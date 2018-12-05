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غوارديولا: من الصعب الوصول لـ 100 نقطة مرة أخرى

غوارديولا: من الصعب الوصول لـ 100 نقطة مرة أخرى
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نشر 05 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 14:08 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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بيب غوارديولا
بيب غوارديولا

أعرب بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بالفوز على مستضيفه واتفورد بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الانتصار استمر تربع سيتي على الصدارة برصيد 41 نقطة بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في مباراتين وعدم تلقي أي هزيمة حتى الآن.

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وقال المدرب الإسباني في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "تكرار الأرقام القياسية التي حققناها الموسم الماضي غير مضمون، فزنا وقتها بأكثر من مباراة في الدقائق الأخيرة.

"أن نفوز بسهولة في 38 مباراة أمر غير منطقي، لكن بشكل عام قدمنا مستوى جيد في ثلاث أرباع وقت المباراة أمام واتفورد".

يذكر أن غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ السابق يخوض موسمه الثالث رفقة مانشستر سيتي.

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