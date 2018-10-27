دورتموند المتصدر يتعادل وميونيخ يقلص الفارق معه لنقطتين

بايرن ميونيخ يقلص الفارق مع دورتموند

تعادل متصدر ترتيب الدوري الألماني بوروسيا دورتموند اليوم السبت مع نظيره هيرتا برلين بنتيجة (2-2)، فيما قلص بايرن ميونيخ الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطتين بفوزه على ماينتز بنتيجة (2-1).

في لقاء دورتموند مع هيرتا برلين خطف الأخير تعادلاً ثميناً من المتصدر في الوقت بدل الضائع من اللقاء من ركلة جزاء.

وأحرز أهداف اللقاء جادون سانتشو في الدقيقتين 27 و61 لصالح دورتموند، وسالومون كالو في الدقيقتين 41 و(90+1 من نقطة الجزاء) لصالح هيرتا برلين.

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فيما استفاد بايرن ميونيخ من هذه النتيجة بعد فوزه على ماينتز رافعاً رصيده الى 19 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن دورتموند.

وبهاتين النتيجتين، أصبح رصيد دورتموند 21 نقطة في المركز الأول، وخلفه بايرن ميونيخ مؤقتاً برصيد 19 نقطة، ثم بوروسيا مونشنغلاباخ وفيردر بريمن برصيد 17 لكلٍ منهما، يليهما هيرتا برلين برصيد 16 نقطة.