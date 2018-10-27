ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد 2-0 الدوري الإسباني

لاعبو أتلتيكو يحتفلون بهدف غودين (يمين)

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال سوسييداد بهدفين دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، ليعوض سقوطه المذل أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

اقتنص المدافع دييغو غودين هدف التقدم في الدقيقة 45 لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه 1-0.

في الدقيقة 60، سجل الظهير فيليبي لويس ثاني أهداف الروخيبلانكوس بعد تمريرة من ساول نيغيز.

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بهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة مؤقتاً، وبانتظار نتيجة الكلاسيكو بين المتصدر السابق برشلونة (18 نقطة) وريال مدريد (14).

فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً أيضاً.