بايرن ميونيخ يؤكد تعرض خاميس لإصابة

خاميس رودريغيز

أعلن بايرن ميونيخ تعرض نجمه خاميس رودريغيز للإصابة على مستوى الركبة وابتعاده عن الملاعب في الفترة المقبلة.

وكشف بايرن في بيان رسمي عن تعرض الدولي الكولومبي لقطع في أربطة الركبة أثناء تدريبات الفريق مساء الثلاثاء.

ولم يتم استدعاء خاميس في التوقف الدولي الحالي لتشكيلة كولومبيا وتواجد مع بايرن وشارك بتدريباته في الأيام الماضية.

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وأشار بايرن أن ركبة اللاعب سيتم تثبيتها في الأيام العشرة المقبلة وبعدها سيبدأ برنامجه العلاجي.

ويعاني خاميس من قلة المشاركات الموسم الجاري مع بايرن ميونيخ وتراجعه لدكة البدلاء تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.

وخاض الكولومبي 11 مباراة فقط مع بايرن هذا الموسم في جميع المسابقات الرسمية بين المحلي والأوروبي.