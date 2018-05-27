تركي آل الشيخ يؤكد غياب محمد صلاح عن كأس العالم

يورغن كلوب مدرب ليفربول يواسي محمد صلاح بعد إصابته

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، أن إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول، بليغة، وأنها ستجبره على الغياب عن المونديال الروسي الشهر القادم.

وتعرض الدولي المصري للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد سقوطه على كتفه إثر احتكاك عنيف مع غريمه سيرخيو راموس، ولم يكشف ناديه حتى الآن عن مدة غيابه.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة المصري بيانات عبرت عن التفاءل بتواجد صلاح في المونديال.

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بدوره، نشر آل الشيخ عبر حسابه على موقع "فايسبوك" منشوراً قال فيه: "مع بالغ الحزن، للأسف نجمنا العربي الكبير محمد صلاح تأكد غيابه شهرين للإصابة، مما يعني أننا سنفتقده في كأس العالم، نتمنى له الشفاء العاجل".

ولم يكشف المسؤول السعودي عن مصدره بخصوص مدة غياب صلاح.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا وأوروغواي والمملكة العربية السعودية.

ويفتتح المنتخب المصري لقاءاته أمام نظيره الأوروغوياني في 16 من الشهر القادم.