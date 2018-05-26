رونالدو يلمح لرحيله عن ريال مدريد بعد الفوز بلقب دوري الأبطال

رونالدو يحتفل بلقبه الخامس في دوري الأبطال

ألمح كريستيانو رونالدو لإمكانية رحيله عن ريال مدريد عقب تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 3-1 في كييف.

وصرح الدولي بعد نهاية اللقاء: "سنتحدث مستقبلاً، اللعب في ريال مدريد كان أمراً رائعاً، سأعطيكم جواباً شاملاً خلال الأيام المقبلة".

وفشل رونالدو بالتسجيل في المباراة النهائية، لكنه احتفظ بلقب الهداف للمرة الثالثة على التوالي، برصيد 14 هدفاً.

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ورد البرتغالي على صحفي سأله: هل هذا وداع من طرفك؟ بالإجابة: "لا لا، أحاول الآن الاستمتاع بهذه اللحظة مع زملائي، وفي الأيام المقبلة سأعطيم جواباً نهائياً".

وختم بقوله: "مستقبل أي لاعب ليس مهماً الآن، المهم هو أننا كتبنا التاريخ من جديد، شكراً لكل الجماهير، كتبنا التاريخ ونحن سعداء جداً".