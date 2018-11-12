ميسي أفضل هداف وأفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الماضي

ميسي يؤكد تفوقه مجدداً

حصل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة على جائزة بيتشيتشي لأفضل هداف في الدوري الإسباني وجائزة ألفريدو دي ستيفانو لأفضل لاعب في المسابقة للموسم الماضي.

وحصد النجم الأرجنتيني الجائزتين في حفل تقديم جوائز الدوري الإسباني عن الموسم الماضي 2017-2018 والذي أقيم في مدينة برشلونة اليوم الاثنين.

وحاز "البرغوث" وهو لقب ميسي على جائزة أفضل هداف في الليغا بعدما سجل 34 هدفاً متصدراً قائمة الهدافين للمرة الخامسة في مسيرته ليتساوى بذلك تاريخياً مع دي ستيفانو وإنريكي كاسترو وهوغو سانشيز، في حين حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة السادسة في مسيرته.

من جانبه حصد يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد على جائزة زامورا لأفضل حارس في البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعد اهتزاز شباكه بـ 22 هدفا فقط خلال 37 مباراة خاضها الموسم الماضي.

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كما فاز إياغو آسباس مهاجم سيلتا فيغو بجائزة زارا لأفضل هداف إسباني بعدما سجل 22 هدفاً الموسم الماضي.

وحاز مارسيلينو غارسيا مدرب فالنسيا على جائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى بعدما أوصل فريقه الى مركز أهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفاز خورخي فالديز بجائزة أفضل حكم في الموسم، فيما حصد مدرب إسبانيول الحالي خوان فرانسيسك على جائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الثانية بعدما ساهم في صعود هويسكا إلى دوري الدرجة الأولى.

في حين حصد لاعب ليفانتي خوسيه مانويل جائزة الهدف الذهبي لأفضل هدف في الموسم سجله في شباك ريال سوسييداد.