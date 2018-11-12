مدير المنتخب الإماراتي: لم نتلق اعتذاراً من الاتحاد المصري

منتخب الإمارات

أكد عبيد هبيطة مدير المنتخب الإماراتي أنه لم يحصل حتى الآن على اعتذار رسمي من الاتحاد المصري لكرة المصري عقب إلغاء المباراة الودية التي كانت من المقرر أن تجمع الإماراتيين بالمصريين.

وكان من المنتظر أن يحل الفراعنة ضيوفاً على الأبيض في 20 من الشهر الجاري، في مباراة ودية في دبي.

وأعلن الاتحاد المصري أمس إلغاء المباراة دون الكشف عن الأسباب، مطالباً بتأجيلها إلى مارس القادم.

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وشدد هبيطة إلى أنه في حال إلغاء المباراة رسمياً، سيبحث الجهاز الإداري لمنتخب الإمارات عن مباراة ودية جديدة، خلال معسكر الأبيض في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره البوليفي في مباراة ودية تجمع بينهما في دبي الجمعة القادم، ضمن استعداداته لكأس الأمم الآسيوية القادمة.

يذكر أن المنتخب الإماراتي يستضيف كأس الأمم في يناير القادم، ويشارك ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تايلاند، والهند، والبحرين.