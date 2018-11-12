يوفنتوس يخطط لاستعادة بوغبا

بول بوغبا

لا يزال يوفنتوس يحلم بإعادة بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد إلى صفوفه مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مستغلاً أزماته مع جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر.

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن فابيو باتريسي المدير الرياضي ليوفي يفكر بعرض ثلاثة لاعبين على يونايتد بحيث يختار النادي الإنجليزي أحدهم مقابل التخلي عن بوغبا بالإضافة إلى مبلغ من المال، وهم مهدي بنعطية وأليكس ساندرو وماريو ماندجوكيتش.

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وأوضحت الصحيفة أن بنعطية يعاني من قلة المشاركة بعد عودة ليوناردو بونوتشي، فيما ارتبط اسم أليكس ساندرو بالرحيل منذ الموسم الماضي، إلى جانب أن ماندجوكيتش ربما يفقد فرصة المشاركة خلال المرحلة المقبلة بسبب تألق باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو.

ولا ترغب إدارة يونايتد في الموافقة على رحيل بوغبا، لكنها قد ترضخ في النهاية في حالة إصرار اللاعب نفسه على الرحيل.