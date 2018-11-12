نيمار في معسكر البرازيل استعداداً لوديتي أوروغواي والكاميرون

نيمار

انضم النجم نيمار دا سيلفا اليوم الاثنين إلى معسكر منتخب البرازيل في العاصمة البريطانية لندن استعداداً للمباراة الودية المقررة الجمعة المقبل أمام نظيره منتخب أوروغواي.

وانتظم مهاجم باريس سان جيرمان وعدد من اللاعبين في معسكر السامبا تحت قيادة المدرب تيتي استعداداً لآخر مباراتين وديتين يخوضهما الفريق هذا العام.

وكان تيتي استدعى في اللحظة الأخيرة كلاً من ريناتو أوغوستو وأليكس ساندرو لتعويض غياب فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة ومارسيلو ظهير ريال مدريد بسبب الإصابة وفقاً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

ميسي أفضل هداف وأفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الماضي

مدير المنتخب الإماراتي: لم نتلق اعتذاراً من الاتحاد المصري

يوفنتوس يخطط لاستعادة بوغبا

رسمياً: ريال مدريد يكافىء سولاري بتعيينه

الجماهير الجزائرية تهاجم فيرناندينيو وتدعم محرز

كما ينتظر أن يستدعي تيتي لاعباً آخر لتعويض غياب كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم أمس والتي سيغيب بسببها عن الملاعب ثلاثة أسابيع.

ومن بين اللاعبين المنضمين لمعسكر البرازيل في لندن، يبرز كل من آرثر لاعب وسط برشلونة، وويليان لاعب وسط تشيلسي وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وبعد مواجهة منتخب أوروغواي يوم الجمعة، سيلتقي السيلساو بمنتخب الكاميرون في إنجلترا أيضاً يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لتكون الودية الأخيرة للفريق في 2018.