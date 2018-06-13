تشافي ينتقد سوء توقيت قرار لوبيتيغي

تشافي

يرى أسطورة المنتخب الإسباني وبرشلونة السابق والسد القطري الحالي، تشافي هيرنانديز أن قرار تعيين جولين لوبيتيغي مديراً فنياً لريال مدريد كان مفاجئاً.

وكان النادي المدريدي قد أعلن التعاقد مع المدرب، مما دفع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإقالته من منصبه الحالي على رأس المنتخب الإسباني المشارك في المونديال الروسي.

وعلق تشافي على ما حصل مع لوبيتيغي بالقول: "جاء قراره في غير موعده، وبشكلٍ غير متوقع ومفاجئ للجميع، أعتقد أن رئيس الاتحاد الإسباني تعامل مع الأمر بشكلٍ جيد، نظر إلى مصلحة الاتحاد التي لابد أن تكون أعلى من الأشخاص".

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وأردف عن المدير الفني الجديد للمنتخب فيرناندو هييرو: "إنه شخص رائع، تولى مسؤولية قيادة المنتخب الإسباني، وسيكون مستعداً بشكل جيد".

وعن تأثير الأمر على أداء الفريق في كأس العالم: "بالنسبة لي بالرغم ما حدث، أرى أن المنتخب منافس قوي على اللقب".

وكان تشافي ضمن قائمة منتخب إسبانيا التي حققت لقب كأس العالم عام 2010، للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن.