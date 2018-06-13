انتقال بوفون لباريس سان جيرمان مهدد بالفشل

جيانلويجي بوفون

أصبحت انتقال جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس السابق إلى باريس سان جيرمان مهدداً بالفشل بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بضرورة بيع النادي الفرنسي لاعبين بقيمة 60 مليون يورو، قبل أغسطس القادم أو مواجهة خطر العقوبات.

وكان الحارس الإيطالي الأسطوري قد أعلن رحيله عن يوفي في مؤتمر صحفي منذ أسابيع، لكنه لم يقرر اعتزال كرة القدم رغم تقدمه في السن.

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بدورها، أكدت وسائل إعلامية إيطالية أن بوفون سيوقع على عقود باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وذلك لموسمين.

ويبدو أن قرارات لجنة اللعب المالي النظيف التابعة ليويفا ستؤثر على صفقة انتقال الدولي الإيطالي السابق إلى بطل الدوري الفرنسي.

وقد يتجه "جيجي" إلى نادي أوروبي كبير آخر لتحقيق حلمه بحمل كأس دوري أبطال أوروبا.