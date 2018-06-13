وكيله: أداء حكيمي في المونديال سيحدد مصيره مع ريال مدريد

أشرف حكيمي

كشف وكيل أعمال أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد الأيمن عن إمكانية رحيل موكله هذا الصيف عن صفوف الملكي.

ويشارك النجم الشاب مع منتخب بلاده المغربي في كأس العالم في مجموعة صعبة تضم أيضاً منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران.



وقد تحدث أليخاندرو كامانو، تحدث عن وضعية موكله وعن فرص رحيله، حيث تربطه تقارير بالانتقال إلى نابولي قائلاً: "المشكلة الآن في المدرب، نحن بحاجة لفهم نواياه المستقبلية وعندما نعرف سنتحدث عن العروض.

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"لدى حكيمي عقد طويل يمتد لخمسة مواسم مع ريال مدريد، لكن نابولي فريق رائع وشرف له ارتداء قميصه".

ويعاني حكيمي، الذي أصبح ثاني لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الجزائري رابح ماجر، من قلة مشاركاته مع الملكي.

ويأمل المغربي الشاب أن يكون ظهوره في كأس العالم جيداً، مما سيمنحه فرصة لكسب ثقة المدير الفني الجديد جولين لوبيتيغي.