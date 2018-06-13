مانشستر يونايتد يضع عينه على فيراتي

ماركو فيراتي

يسعى مانشستر يونايتد، لتدعيم خط وسطه ودفاعه هذا قبل بداية الموسم الجديد، من أجل منافسة غريمه مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضع يونايتد عينه على ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان.

وكان النادي الإنجليزي قد عزز صفوفه بضم فريد من شاختار دونيتسك، وديوغو دالوت من بورتو.

وبعد ضم لاعب الوسط البرازيلي القادم من أوكرانيا، يفكر المدير الفني جوزيه مورينيو في جلب نجم وسط سان جيرمان صاحب الـ 25 عاماً.

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بدوره، يفكر فيراتي في الرحيل عن الدوري الفرنسي، رغم تولي توماس توشيل تدريب الفريق بدءاً من الموسم القادم.

ويعد نجم الوسط الإيطالي من أبرز الأسماء التي طالبت بالرحيل الصيف الماضي، قبل أن يستمر ويحقق الثلاثية المحلية الموسم المنصرم.

من ناحية أخرى، انسحب مانشستر يونايتد من سباق التعاقد مع الظهير الأيسر داني روز من توتنهام، بعد تفضيل مورينيو الإبقاء على الثنائي آشلي يانغ ولوك شو.

ويعاني روز من قلة المشاركات بسبب تألق بين ديفيز في مركزه، مستغلاً إصابته، لكن إيفرتون ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند يفكرون في خدماته، علماً بأن سعره قد يصل إلى 50 مليون يورو.