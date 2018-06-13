روبرتو كارلوس: البرازيل فقدت هويتها مع تيتي

روبرتو كارلوس

أكد الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس أن منتخب بلاده الحالي فقد جوهره وهويته تحت قيادة تيتي، لافتاً إلى أنهم اكتسبوا الكثير من حيث الجوانب الدفاعية.

وقال ظهير ريال مدريد الأسطوري في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية: "فقدنا جوهر الكرة القدم البرازيلية وهو الهجوم، لكننا أصبحنا أكثر تنظيماً دفاعياً".

وتشتهر البرازيل بالكرة الهجومية منذ بداية المسابقات العالمية، إلى جانب المهارات العالية، وقد توج السيليساو بلقب كأس العالم لخمس مرات آخرها عام 2002.

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رغم أن منتخب البرازيل خسر النسخة الماضية أمام ألمانيا في نصف النهائي بنتيجة 1-7، أن المستوى منذ تولى تيتي الإدارة الفنية ارتفع بشكل كبير، حيث كان المنتخب الأميركي الجنوبي أول المتأهلين لكأس العالم.

وصرح كارلوس: "أتمنى أن نفوز بكأس العالم مرة أخرى، وبما أننا لم نفز باللقب منذ 2002، اعتقد أن الوقت قد حان للفوز مجدداً".

يذكر أن أولى مباراة لمنتخب البرازيل في كأس العالم، ستجمعه بنظيره السويسري الأحد القادم الـ 17 من الشهر الجاري.

وتضم مجموعة السيليساو منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.