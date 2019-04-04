هازارد: توتنهام يمتلك ملعباً جديداً وتشيلسي لديه الألقاب

إيدين هازارد

أكد إيدين هازارد نجم تشيلسي أنه لا يشعر بالغيرة من الجار توتنهام بسبب ملعبهم الجديد لأن البلوز يمتلك ألقاباً أكثر.

وخاض سبيرز أول مباراة على ملعبه الجديد أمام كريستال بالاس وانتصر بثنائية نظيفة ليوقف سلسلة نزف النقاط.

وقال الدولي البلجيكي في تصريخات صحفية: "أعتقد أنّ توتنهام أصبح بين أفضل الفرق في انجلترا خلال آخر عامين أو ثلاثة، لكننا تشيلسي ومواجهة سبيرز دائماً تشكل ديربي قوي.

"نعم توتنهام يمتلك ملعباً أكبر ونجوماً على أعلى مستوى، لكن في النهاية مع تشيلسي توجد الألقاب والبطولات".

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وتطرق البلجيكي للحديث عن حظوظ تشيلسي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مؤكداً أهمية الفوز في المباريات المقبلة لضمان التواجد بين الكبار.

"أودوي هادسون لاعب رائع ولديه مستقبل مبهر، لكني عندما كنت في سنه كنت أفضل دون شك. لديه الكثير ليتطور ولكنه يمتلك الإمكانيات ليكون بين الأفضل.

"نصحته بالتواضع، رغم أني لم استمع كثيراً للنصائح حينما كنت صغيراً لكني عرفت بعد ذلك أن عائلتي حاولت مساعدتي بهذه الطريقة، لذلك أتمنى أن يستفيد أودوي من ذلك".

يذكر أن بايرن ميونيخ يسعى لضم أودوي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.