تعرف على تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا 2019

قرعة مثيرة لمرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا لنسخة 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وشهدت مجموعات قوية كعادة البطولة خلال المواسم الأخيرة.

ويشارك في النسخة القادمة 32 فريقاً تم تقسيمها إلى فئتين، أندية غرب آسيا وعددها 16، وأندية شرق آسيا وعددها 16 أيضاً، وسيبقى نظام الفصل موجوداً بين أندية الشرق والغرب حتى المباراة النهائية.

وجاءت مجموعات أندية غرب آسيا في النسخة الجديد كما يلي:

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المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي – الزوراء العراقي - المتأهل من ملحق رقم 4 (الغرافة القطري - ذوب آهن الإيراني - الوحدات الأردني - الكويت الكويتي) - المتأهل من ملحق رقم 2 (النصر السعودي - أجمك الأوزبكي - استقلال دوشنبه الطاجاكستاني).

المجموعة الثانية: الوحدة الإماراتي – الاتحاد السعودي – لوكوموتيف الأوزبكي - المتأهل من ملحق رقم 3 (الريان القطري - سيبا الإيراني - مينيرفا الهندي).

المجموعة الثالثة: العين الإماراتي – الهلال السعودي – الدحيل القطري – استقلال طهران الإيراني.

المجموعة الرابعة: الأهلي السعودي - بيروزي الإيراني – السد القطري - المتأهل من ملحق رقم 1 (النصر الإماراتي - باختاكور الأوزبكي - القوة الجوية العراقية).