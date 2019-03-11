تقرير: إيكاردي يواصل الابتعاد عن تمثيل إنتر

ماورو إيكاردي

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا" أنه لا جديد في قضية ماورو إيكاردي وإنتر، إذ ما زال قائد الفريق السابق يتدرب منفرداً، وأنه سيغيب على الأرجح عن مواجهة ميلان الأسبوع القادم.

وحملت الأيام الأخيرة بوادر إيجابية بشأن حل الأزمة التي تعصف بالعلاقة بين الطرفين نتيجة تعثر مفاوضات تجديد عقد الدولي الأرجنتيني وقرار إنتر بسحب شارة القيادة منه، لكن يبدو أن هذه البوادر لم تكن كافية لإنهاء المشكلة.

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إذ أوضحت الوكالة أن إيكاردي لم يتواجد في ملعب سان سيرو خلال انتصار إنتر على سبال بهدفين نظيفين أمس الأحد، رغم أن النادي كان يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 111، وأضافت أنه من الصعب توقع وجود نقطة تحول في القضية خلال الوقت الحالي، مما يُرجح غيابه عن مباراتي آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي وديربي ميلانو في الدوري الإيطالي.

من جانب آخر، يخوض الثنائي جواو ميراندا ومارسيلو بروزوفيتش حرباً مع الزمن للحاق بالمباراتين المهمتين بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة سبال، إذ أجرى البرازيلي عملية جراحية لإصلاح كسر في أنفه، فيما يُعاني الكرواتي من إصابة عضلية.