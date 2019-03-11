ماتيوس يثق بقدرة بايرن ميونيخ على تخطي ليفربول في دوري الأبطال

لوثار ماتيوس

أعرب النجم السابق لوثار ماتيوس عن ثقته في قدرة بايرن ميونيخ على عبور عقبة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على خلفية الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق في الوقت الراهن.

ويخوض بايرن جولة الإياب لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء، حيث يلتقي مع ليفربول.

وقال ماتيوس، الذي ارتدى قميص بايرن ميونيخ طوال 12 عاماً: التعادل السلبي (نتيجة مباراة الذهاب) هي نتيجة جيدة، ولكنها خطيرة أيضاً بالطبع.

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وأضاف: "عندما يكون هناك حاجة لإحراز هدف ستسنح لليفربول أيضاً بعض الفرص، ولكن بايرن ميونيخ سيلعب في بيته، وسبق له أن تغلب على الكثير من الفرق في دوري الأبطال.

ويرى الأسطورة الألمانية السابق أن بايرن ميونيخ هو المرشح الأول للتتويج بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

واستطرد قائلاً: "قبل أربعة أسابيع كنت سأقول أن بوروسيا دورتموند سيكون البطل، ولكن اللحظة الحالية تشير إلى أن بايرن هو المرشح الأول في البطولتين المحليتين".