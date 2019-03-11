شكوك حول مشاركة ديمبيلي أمام ليون

عثمان ديمبيلي

أعلن برشلونة تشخيص حالة جناحه عثمان ديمبيلي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة رايو فايكانو ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني على ملعب كامب ناو.

وقال البارسا في بيان رسمي أن الفحوصات التي أجراها اللاعب أثبتت أنه يعاني من إجهاد في أوتار الركبة اليسرى.

ولم يحدد البيان موقف مشاركة الجناح الفرنسي في مباراة ليون ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

التاريخ ضد يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

مبابي "مصدوم" من وداع الباريسي المبكر لدوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة بلد الوليد وريال مدريد 1-4 الدوري الإسباني

ملخص مباراة ساسوولو ونابولي 1-1 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد 2-0 الدوري الإنجليزي

وأشار البيان إلى أن مشاركة ديمبيلي في المباراة من عدمها غير معروف بعد.

واشتكى الفرنسي الشاب من آلام عقب المشاركة أمام رايو فايكانو، رغم أنه شارك في الشوط الثاني.