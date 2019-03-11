رونالدو يعد جماهير يوفنتوس بعودة تاريخية أمام أتلتيكو

كريستيانو رونالدو

يأمل يوفنتوس أن يؤتي الاستثمار الذي وضعه في النجم كريستيانو رونالدو حين تعاقد معه الصيف الماضي من ريال مدريد مقابل قرابة 100 مليون يورو، ثماره غداً الثلاثاء حين يستضيف فريق السيدة العجوز أتلتيكو مدريد في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهو متخلف بهدفين نظيفين.

وفي حديث له مع تلفزيون النادي عشية اللقاء المرتقب مع فريق المدرب دييغو سيميوني، أقر رونالدو بأنه: "لم نكن نتوقع بأن نخسر لقاء الذهاب 0-2، لكن أي شيء قد يحصل ونريد أن نرد بأفضل طريقة على أرضنا، أمام جمهورنا".

واعتبر البرتغالي الذي قاد ريال مدريد الى اللقب القاري في المواسم الثلاثة الماضية أنها "أمسيات رائعة، ومذهلة: أمسيات دوري أبطال أوروبا"، مضيفاً: "الفريق واثق من خوض مباراة رائعة وأنا أيضاً، للمشجعين أقول: فكروا بإيجابية، لنؤمن. استعدوا للعودة!"

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وفي لقاء الذهاب، لم تكن عودة رونالدو الى العاصمة مدريد موفقة بعد أن تركها الصيف الماضي إثر 10 مواسم مع ريال مدريد، إذ كان حاضراً غائبا في اللقاء ولم يسجل حضوره سوى بفرصة واحدة من ركلة حرة ثم في الشوط الأول.

وقد تكون مباراة الثلاثاء مصيرية لآليغري الذي وجهت إليه الكثير من الانتقادات بعد مباراة الذهاب بسبب أسلوبه المتحفظ، وحتى أن بعض التقارير المحلية تحدثت عن تقدمه الاستقالة لكن رئيس النادي أندريا آنييلي رفضها.

وفي تحليله لرغبة يوفنتوس بإحراز اللقب القاري، قال المدرب البالغ 51 عاماً: "أعتقد أن التوقعات (بإحراز اللقب) أصبحت مرتفعة جداً لدرجة الهوس منذ وصولي إلى هنا، كانت مسابقة دوري الأبطال الهدف على الدوام، لكن من الخطأ القول بأن الخروج يعني بأن يوفنتوس قد فشل".