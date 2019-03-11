زيدان يقترب من العودة لريال مدريد

زين الدين زيدان

يبدو أن إدارة ريال مدريد توصلت لحل أزمة الفريق بعد الموسم الكارثي الذي خاضه تحت قيادة جولين لوبيتيغي وسانتياغو سولاري والذي أدى إلى خروجه من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وبطولة الكأس والابتعاد عن المنافسة على الدوري الإسباني.

أعلنت الكثير من المصادر الموثوقة أبرزها "كادينا كوبيه" أن إدارة النادي الملكي توصلت لاتفاق مع المدرب زين الدين زيدان والذي سيعود لقيادة الفريق بعد أن نجح معه نجاح كبير.

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أكدت الكثير من المصادر أن الإعلان عن عودة "زيزو" سيكون خلال الساعات من إدارة الميرينغي، وأن نجوم الفريق تلقوا الخبر بالفعل بسعادة كبيرة وحماس.

كان المدرب الفرنسي قد نجح في قيادة بطل أوروبا 3 سنوات ونجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا في جميع المواسم كما حقق بطولة الدوري الإسباني مرة وحيدة.