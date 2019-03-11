غودين يعود إلى أتلتيكو مدريد استعداداً لمواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال

ضم المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، المدافع دييغو غودين، إلى قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة يوفنتوس في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء.

يذكر أن الدولي الأوروغوياني عانى خلال الفترة الماضية من تورم عضلي أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بلقاء الغد، لكن سيميوني قرر ضمه إلى قائمة أتلتيكو مدريد التي خلت من أسماء بعض اللاعبين الكبار، مثل فيليبي لويس ولوكاس هيرنانديز وتوماس بارتي ودييغو كوشتا، سواء للإصابة أو للإيقاف.

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وشهدت قائمة النادي الإسباني أيضاً عودة كوكي الذي غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني بداعي الإيقاف.

ولتعويض غياب اللاعبين المذكورين قرر المدرب الأرجنتيني ضم أربعة لاعبين من الفريق الرديف هم: أليكس دوس سانتوس وفرانسيسكو مونتيرو وميكيل كارو وخواكين مونيوز.