تقرير: برشلونة يتفق مع رابيو

من جانبها، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه على الرغم من النفي المتكرر من المحيطين بلاعب الوسط الفرنسي، إلا أن هناك مفاوضات مع البارسا قد تنتهي إلى اتفاق تعاقدي.

بوتشيتينو أمام معضلة الاختيار بين يونايتد وريال مدريد أو البقاء في توتنهام

منتخب ألمانيا يبحث عن نفسه في 2019

صلاح إلى برشلونة رغبة ميسي القديمة

5 أسماء لدعم هجوم ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية

انتقال مودريتش إلى إنتر يعود للواجهة

وتشير الصحيفة إلى أن هناك أندية أخرى لم تصرف النظر عن فكرة الحصول على خدمات رابيو، وأنه في هذا الصدد، كانت هناك مقابلات مع أندية ليفربول وتوتنهام ويوفنتوس.

وينتهي عقد اللاعب الشاب مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ويحق له بداية من الغد، توقيع عقد انتقال إلى أي فريق آخر للعب في صفوفه الموسم المقبل.

يشار إلى أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، آنتيرو هنريكي، صرح قبل حوالي 15 يوماً، أن رابيو أخبره برغبته في مغادرة حديقة الأمراء.