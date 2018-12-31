5 أسماء لدعم هجوم ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية

ماورو إيكاردي

أكدت تقارير إسبانية أن ريال مدريد سيحاول ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة الشهر القادم.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "آس" التي أكدت أن عدة نجوم باتوا ضمن قائمة ريال لدعم خط الهجوم في فترة الانتقالات.

وتصدر ماورو إيكاردي الذي لم يجدد عقده مع إنتر بعد أن شهدت المفاوضات تعثرات عديدة هذه القائمة.

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وظهر اسم تيمو فيرنر مهاجم لايبتزيغ كخيار ثاني، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 65 مليون يورو.

إضافة لذلك ظهر كريشتوف بياتيك مهاجم جنوى الذي يقدم مستويات مذهلة حالياً، وتراجع مؤخراً للمركز الثاني في سباق هداف الدوري الإيطالي خلف كريستيانو رونالدو.

ويعد فيرناندو يورينتي مهاجم توتنهام هوتسبير ومعه باس دوست خيارين أقل رغبة من قبل إدارة ريال مدريد، لكنهما قد يحلان الأزمة الهجومية بشكل مؤقت لحين ضم مهاجم من الطراز الأول.







