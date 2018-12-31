صلاح إلى برشلونة رغبة ميسي القديمة

محمد صلاح

ربطت تقارير أوروبية النجم محمد صلاح بالانضمام إلى أحد العملاقين الإسبانيين برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة "ذا سن" البريطانية نشرت تقريراً خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، تؤكد رغبة ليونيل ميسي في تواجد صلاح جناح ليفربول إلى جانبه في صفوف الفريق الكتالوني، نظراً للنفوذ الذي يتمتع به الدولي الأرجنتيني في صفوف النادي.

وسجل صلاح 13 هدفاً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ليشارك الثنائي هاري كاين مهاجم توتنهام وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال في صدارة جدول هدافي الدوري فضلاً عن صناعته لـ 8 أهداف هذا الموسم.

وسجل برشلونة هذا الموسم 50 هدفاً في 17 مباراة، سجل منها سداسي هجوم برشلونة 38 هدفاً، بينها 26 هدفاً لإثنين لاعبين فقط، هما ميسي بواقع 15 هدفاً، ولويس سواريز برصيد 11 هدفاً.

وتناوب على بقية الأهداف عثمان ديمبيلي بـ 7 أهداف، وفيليبي كوتينيو بـ 4 أهداف.

وربما تدفع المشاكل التي صاحب النجم المشاغب ديمبيلي إلى التفكير في رحيل الفرنسي عن صفوف الفريق، ودعم هجوم الفريق بلاعب جديد وهو صلاح، خاصة أنه الموسم الثاني لديمبيلي في صفوف البارسا، وسجل الموسم السابق 3 أهداف فقط في الدوري.

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اللاعبان الآخران في صفوف برشلونة الثنائي مالكوم، ومنير الحدادي، لم يكن لهما دوراً بارزاً في صفوف برشلونة حيث سجل الأول هدفاً وحيداً فيما لم يسجل الحدادي أي هدف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وترك نيمار فراغاً كبيراً بعد رحيله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، حيث كان يمثل مثلث هجومي مرعب مع ميسي وسواريز، فسجل النجم البرازيلي خلال 4 مواسم قضاها مع البارسا العديد من الأهداف، جاءوا كالتالي بدءاً من موسم 2013-2014 حتى الموسم الأخير له 2016-2017: 9 أهداف، و22 هدفاً، و24 هدفاً، و13 هدفاً.

ولعب صلاح مع ليفربول 19 مباراة بشكل اساسي فى الدوري الإنجليزي حيث شارك في مركز الجناح الأيمن 15 مباراة بالإضافة إلى شغله لمركز المهاجم الصريح والمهاجم الثاني فى بقية المباريات.

ويرتبط المصري بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، وتبلغ قيمته حالياً حوالي 150 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفر ماركت".

وربما يدفع أداء صلاح مع الريدز هذا الموسم للتفكير في دعم هجوم الفريق الكاتالوني بدماء جديدة متمثلة في "مو" الذي سيمثل قوة هجومية مع الهداف الأرجنتيني، خاصة أنه لعب في وقت سابق بجوار كوتينيو في صفوف ليفربول قبل انضمامه للفريق الكتالوني.

وذكر تقرير صحفي إسباني في وقت سابق، أن إدراتي برشلونة وليفربول، اتفقا وقت انتقال كوتينيو إلى كتالونيا، أن يتم إضافة 100 مليون يورو على القيمة السوقية للبرازيلي في حالة ضم أي لاعب من الريدز قبل عام 2021.

وسجل صلاح الموسم الماضى 44 هدفاً فى 52 بمباراة بجميع البطولات مع ليفربول، ليتوج بجائرة أفضل لاعب إفريقي، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والترشح ضمن القائمة المختصرة لأفضل لاعب فى العالم فى استفتاء فيفا ومجلة "فرانس فوتبول".