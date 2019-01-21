تقرير: برشلونة يقترب من ضم بواتينغ

كيفين برينس بواتينغ

كشفت مصادر إعلامية إيطالية بأن النجم كيفين برينس بواتينغ بات قريباً من الانضمام إلى برشلونة.

وارتبط الدولي الغاني بأنباء تفيد برحيله عن ساسوولو هذا الشهر، لكن البارسا لم يكن طرفاً فيما تم تناقله.

وأفادت التقارير القادمة من إيطاليا بأن بواتينغ بات يستعد للوصول إلى برشلونة من أجل التوقيع على عقد انضمامه رسمياً إلى صفوف الفريق الكتالوني، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون ذكر ما إذا كان العقد سيتضمن أحقية الشراء أم لا.

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وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات مع أدريان رابيو وفرينكي دي يونغ من أجل تعزيز خط وسطه الذي أصبح أحد نقاط ضعفه، لكنه فشل في حسم صفقة كليهما.

يذكر أن بواتينع لعب في ميلان خلال أفضل فتراته التي أعقبت تألقه في كأس العالم 2010، قبل أن يتراجع مستواه بسبب عدم الالتزام.