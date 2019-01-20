أهداف مباراة برشلونة وليغانيس 3-1 الدوري الإسباني

سواريز يحتفل بهدفه

تغلب برشلونة على ضيفه ليغانيس بنتيجة 3-1 على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف البارسا عن طريق عثمان ديمبيلي (32)، ولويس سواريز (71)، وليونيل ميسي (90+2)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع مارتن بريثوايت في الدقيقة 57.

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ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 46 نقطة في الصدارة موسعاً الفارق مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى 5 نقاط.

أما ليغانيس، فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.