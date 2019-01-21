ملخص مباراة اليابان والسعودية 1-0 كأس آسيا 2019

منتخب اليابان يتأهل لربع النهائي

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس آسيا 2019 بعد الخسارة من نظيره الياباني بهدفٍ دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن دور الـ 16.

شهدت الدقائق الأولى ضغطاً قوياً من الأخضر من أجل تسجيل هدف التقدم، لكن الدفاعات اليابانية كانت بالمرصاد.

وأحرز المدافع تاكيهيرو تومياسو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20 بعد عرضية من الجهة اليسرى، لعبها برأسه على يمين محمد العويس حارس السعودية.

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وحاول المنتخب السعودي أن يدرك التعادل في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، فأضاع سالم الدوسري وعلي البليهي العديد من الفرص الخطيرة.

فيما أهدر المنتخب الياباني العديد من الفرص التي جاءت من مرتدات خطيرة، مستغلاً التقدم الهجومي للمنتخب السعودي.

وبهذا يصعد المنتخب الياباني إلى ربع النهائي لمواجهة منتخب فيتنام الذي صعد على حساب غريمه الأردني.