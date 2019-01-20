أهداف مباراة نابولي ولاتسيو 2-1 الدوري الإيطالي

كاييخون (يسار) يحتفل بهدفه رفقة زميله درايس ميرتينز

واصل نابولي مطاردته للمتصدر يوفنتوس بعدما تغلب على ضيفه لاتسيو بهدفين لهدف في لقاء قمة المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي التي استضافها ملعب سان باولو.

جاء هدفا البارتينوبي عن طريق خوسيه كاييخون (34)، وآركاديوش ميليك (37).

أما هدف الضيوف الوحيد فسجله تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 65، علماً بأن فريقه أكمل الدقائق العشرين الأخيرة من المواجهة بـ 10 لاعبين جراء طرد مدافعه فرانشيسكو آتشيربي.

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بهذا الانتصار المهم، رفع نابولي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط مؤقتاً عن يوفنتوس المتصدر.

أما لاتسيو، فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الخامس لتتضاعف الضغوط على مدربه سيموني إنزاغي.