ملخص مباراة إيران وعُمان 2-0 كأس آسيا 2019

إيران إلى ربع النهائي

حجز المنتخب الإيراني، مقعده في ربع نهائي كأس آسيا 2019 بعد فوزه على نظيره العُماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد ضمن دور الستة عشر.

بدأ الشوط الأول بقوة منذ لحظاته الأولى، واحتسب الحكم ركلة جزاء لعُمان بعد مرور 50 ثانية فقط، إثر تدخل على محسن الغساني، لكن أحمد مبارك كانو أهدر الركلة بعد تسديدة قوية على يمين حارس المرمى المخضرم علي رضا، ليستمر التعادل السلبي.

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وبعد مرور نصف ساعة، أعلن رضا جهانبخش عن الهدف الأول لإيران، بعد تمريرة طولية وخطأ دفاعي، لتصل الكرة إلى جهانبخش الذي وضعها بقوة في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إيران، وسط اعتراضات من لاعبي عُمان على صحتها، وتقدم أشكان ديجاجاه، لتنفيذه بشكل قوى في منتصف المرمى، ليفشل فايز الرشيدي في اللحاق بها.

يذكر أن المنتخب الإيراني سيواجه نظيره الصيني في ربع نهائي البطولة.