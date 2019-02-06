صلاح ضحية العنصرية في إنجلترا وويست هام يفتح تحقيقاً

محمد صلاح

واصلت العنصرية إظهار وجهها القبيح في كرة القدم الأوروبية، لتصل إلى الملاعب الإنجليزية هذه المرة، وأحدث ضحاياها النجم محمد صلاح.

وشارك جناح ليفربول أساسياً في المباراة التي تعادل خلالها فريقه الاثنين الماضي مع ويست هام يونايتد بهدفٍ لكل فريق.

ونشرت صحيفة "ذا سن" البريطانية تقريراً اليوم الخميس، أكدت فيه تعرض صلاح للعنصرية خلال تنفيذه أحد الركلات الركنية.

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وتضمنت هذه الألفاظ الإساءة للمصري لمجرد كونه مسلماً، في تمييز عنصري واضح ضد نجم الريدز.

وكشفتا الصحيفة على لسان أحد مسؤولي ويست هام أنه تم فتح تحقيق لمعرفة هوية المشجع ومعاقبته.

وتأتي هذه الواقعة بعد تورط جماهير إنتر في إيطاليا بتوجيه هتافات عنصرية ضد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.