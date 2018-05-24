رسمياً: بوكيتينو مستمر مع توتنهام

ماوريسيو بوكيتينو

أعلن توتنهام هوتسبير تمديد عقده مدربه ماوريسيو بوكيتينو لخمسة مواسم.

وتولى الأرجنتيني تدريب الفريق اللندني منذ 2014 وحتى الآن، ونجح في قيادته في آخر 3 مواسم للوصول لدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان رسمي أن بوكيتينو وقع على عقد يمتد حتى 2023.

بدوره، صرح المدير الفني الأرجنتيني بعد تجديد عقده للموقع الرسمي: "يشرفني أن أوقع على عقد طويل الأمد مع سبيرز.

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"نمر بواحدة من أهم فترات النادي الحالية، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة وأن نحقق الإنجازات خلال المواسم القادمة".

وأدكت صحيفتا "ميرور" و"دايلي مايل" البريطانيتان أن بوكيتينو سيحصل على 42 مليون جنيه استرليني خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكان الأرجنتيني مطلوباً من عدة أندية كبيرة، لكنه فضل البقاء مع توتنهام.