رونالدو: قد أصبح ممثلاً بعد اعتزالي كرة القدم

كريستيانو رونالدو

كشف كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي عن خطته بعد اعتزال كرة القدم.

ويستعد الدولي البرتغالي لقيادة ريال في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام غريمه ليفربول السبت القادم.

وقال صاحب الـ 33 عاماً في تصريحات لبرنامج "إل تشيرنغيتيو" الإسباني: "قد أعمل في مجال التمثيل بعد اعتزال كرة القدم، ولكني لن أكون ممثلاً رئيسياً لأني لا أمتلك الخبرة ولا الدراسة، ربما ألعب أدواراً ثانوية.

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"قد يحدث هذا بعد تجاوزي عامي الـ 40، أعتقد أني مناسب لهذا الأمر فأنا أتحدث البرتغالية والإسبانية والإنجليزية بصورة جيدة للغاية.

"يظن البعض أني أحتفل بخلع قميصي في محاولة للتباهي، ولكن الأمر ليس كذلك فأنا فقط أعبر عما يكون بداخلي دون التفكير بشيء آخر".

وحقق رونالدو 25 بطولة خلال مسيرته حتى الآن، وقد يحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه أمام ليفربول.