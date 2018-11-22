تقرير: ريال مدريد يصرف النظر عن ضم نيمار بسبب جماهيره

نيمار

أشارت تقارير إسبانية أن ريال مدريد صرف النظر عن التعاقد مع النجم نيمار من باريس سان جيرمان بسبب ممانعة الجماهير لضمه.

وكان موقع "جول" قد كشف بأن إدارة البارسا لا تمانع في عودة الدولي البرازيلي من خلال وضع عدة شروط من أجل إعادته لكتالونيا.

بدورها، قالت صحيفة "سبورت" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر غض النظر عن فكرة التعاقد مع نيمار بسبب استطلاعات الرأي الأخيرة في العاصمة الإسبانية والتي عارضت قدومه.

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وتحدثت التقرير أن دخول برشلونة في الصفقة دفع بيريز للتراجع عن الدخول في سباق ضم نيمار من أجل التركيز على أهداف أخرى.

وأكدت الصحيفة أن النادي الملكي وضع اسم كيليان مبابي النجم الآخر في باريس سان جيرمان هدفاً رئيسياً للموسم المقبل.

يذكر أن ريال مدريد يبتعد عن قمة ترتيب الدوري الإسباني الذي يحتله برشلونة حالياً بفارق أربع نقاط رغم البداية المتعثرة.