تقرير: ريال مدريد يقدم 170 مليون يورو وكوفاتشيتش من أجل هازارد

إيدين هازارد

كشفت صحيفة "أوندا مدريد" الإسبانية عن رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات لاعب وسط تشيلسي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم الدولي البلجيكي بالانضمام لصفوف بطل أوروبا طوال فترة الانتقالات الصيفية مع اعتراف نجم البلوز نفسه بأن اللعب للملكي يعد حلم طفولته.

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ونجح تشيلسي في الإبقاء على صاحب الـ 27 عاماً قبل أن يعود الحديث حول إمكانية انتقاله لريال مدريد الصيف القادم في ظل بحث النادي الإسباني عن لاعب يعوض رحيل كريستيانو رونالدو.

وكشفت أحدث التقارير الأخيرة أن ريال مدريد سيقدم لتشيلسي عرضاً بقيمة 170 مليون يورو بالإضافة إلى ماتيو كوفاتشيتش المعار حالياً للنادي اللندني من أجل تأمين خدمات هازارد في الصيف.