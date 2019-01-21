تقرير: موراتا في طريقه إلى أتلتيكو مدريد

ألفارو موراتا (يمين)

وافق تشيلسي على إعارة مهاجمه ألفارو موراتا لأتلتيكو مدريد بداية من يناير الجاري وفقاً لما نشره موقع "جول".

ومن المفترض أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

ويملك أتلتيكو مدريد أحقية شراء الدولي الإسباني بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة على أن يدفع حوالي 48.5 مليون جنيه استرليني لتشيلسي من أجل إتمام الصفقة.

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واتفق موراتا مع النادي المدريدي في وقت سابق هذا الأسبوع على بنود العقد، كما وافق على تخفيض راتبه الحالي الذي يتقاضاه مع البلوز والذي يصل إلى 120 ألف جنيه أسبوعياً.

واقترب تشيلسي بدوره من الحصول على خدمات غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس المعار حالياً لميلان.

يذكر أن موراتا انضم لتشيلسي الصيف قبل الماضي قادماً من ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو.