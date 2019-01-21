رسمياً: ديمبيلي يغيب عن الملاعب قرابة الأسبوعين

عثمان ديمبيلي

أعلن برشلونة رسمياً غياب جناحه عثمان ديمبيلي عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة أمس الأحد في المواجهة التي جمعت البارسا بليغانيس ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.

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وخضع الجناح المتألق مؤخراً لفحوصات أكدت تعرضه لالتواء في الكاحل، بانتظار فحوصات جديدة سيخضع لها اليوم قبل بدء البرنامج التأهيلي.

يذكر أن ديمبيلي تعرض لإصابة مشابهة الموسم الماضي، لكنها كانت أكثر شدة وأدت إلى غيابه عن الملاعب لمدة وصلت إلى نحو 3 أشهر حينها.