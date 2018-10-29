تقرير: ميلان يخطط لاستعارة إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش بقميص ميلان

كشف موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي عن رغبة ميلان في التعاقد مع النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش خاصة بعد انتهاء موسم لوس أنجيليس غالاكسي في الدوري الأميركي وعدم تأهله للأدوار الإقصائية.

وفشل غالاكسي في التأهل بعد خسارته بثلاثة أهداف لهدفين أمام هيوستن دينامو، لينتهي موسم إبراهيموفيتش الذي أحرز 22 هدفاً في 27 مباراة.

وقالت تقارير أن إبراهيموفيتش يرغب في العودة إلى أوروبا على سبيل الإعارة على الأقل خلال فترة توقف الدوري الأميركي حتى بداية الموسم الجديد في مارس المقبل.

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وكان ليوناردو المدير الرياضي لميلان قد قابل مينو رايولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش أثناء مفاوضاته حول تجديد عقد اللاعب جياكومو بونافيتورا.

ولا تعد عودة إبراهيموفيتش البالغ من العمر 37 عاماً إلى القارة العجوز معاراً من الدوري الأميركي جديدة، إذ سبقه من قبل النجم المعتزل ديفيد بيكهام الذي انتقل على سبيل الإعارة مرتين من لوس أنجيليس غالاكسي إلى ميلان، وتييري هنري الذي انتقل لآرسنال على سبيل الإعارة من نيويورك ريد بولز.

يذكر أن إبراهيموفيتش سبق له اللعب في صفوف الروسونيري وتوج معه بآخر لقب سكوديتو فاز به النادي.