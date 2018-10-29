صحيفة: ريال مدريد يستهدف صلاح في يناير

محمد صلاح

أكدت تقارير إعلامية أن ريال مدريد حدد محمد صلاح كخياره الوحيد في سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "دايلي ستار"، والتي أكدت أن الدولي المصري بات أولوية بالنسبة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويعد صلاح هدفاً لريال مدريد منذ الموسم الماضي حيث أراد النادي الملكي ضمه، لكن تقرر تأجيل الصفقة للتأكد من استمراره في حالة التألق التي كان عليها.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإسباني قرر التخلي عن فكرة ضم إيدين هازارد في فترة الانتقالات الشتوية لصعوبتها، كذلك تخلى عن فكرة ضم ماورو إيكاردي.

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ويمر ريال مدريد بفترة صعبة للغاية هذا الموسم ويوشك على إقالة مديره الفني يولين لوبيتيغي بعد الخسارة الثقيلة بخمسة أهداف لهدف أمام برشلونة أمس.

وأنهى صلاح الموسم الماضي هدافاً للدوري الإنجليزي حيث سجل 32 هدفاً وكان صاحب الوصافة في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي خلف ليونيل ميسي.

يذكر أن صلاح سجل خمسة أهداف مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعد مروره بفترة تراجع بسيطة مع انطلاقة الموسم.