ملخص مباراة مرسيليا وباريس سان جيرمان 0-2 الدوري الفرنسي

مبابي يقود الباريسي للفوز

تغلب باريس سان جيرمان على مستضيفه أولمبيك مرسيليا بهدفين دون رد على ملعب فيلودروم ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يدخل كيليان مبابي بديلاً في الدقيقة 62 على حساب تشوبو موتينغ.

وفي الدقيقة 65، أي بعد مرور 3 دقائق على نزوله، سجل الهدف الفرنسي الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة من آنخيل دي ماريا.

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وفي الدقيقة 90+4، أضاف يوليان دراكسلر الهدف الثاني للباريسي إثر تمريرة من نيمار.

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليل، بينما احتل مرسيليا المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة.

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