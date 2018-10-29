ماركا: كونتي على أعتاب تدريب ريال مدريد خلفاً للوبيتيغي

أنتونيو كونتي

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تستعد لإقالة يولين لوبيتيغي من منصب المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب الخسارة من قبل الغريم برشلونة بخماسية لهدف في مباراة الكلاسيكو التي استضافها ملعب كامب ناو ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتوصل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كما يبدو لاتفاق مع المدرب أنتونيو كونتي لخلافة لوبيتيغي، وسيصل مدير تشيلسي الفني السابق سيصل الاثنين لتولي منصبه الجديد وفقاً لتقرير الصحيفة.

وفي حال عدم وصول كونتي يوم الاثنين، سيتولى سانتياغو سولاري مدرب فريق الشباب مسؤولية تدريب الفريق الأول مؤقتاً في مباراة ملييلا في كأس ملك إسبانيا الأربعاء المقبل.

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ولا يرتبط كونتي حالياً بأي فريق عقب رحيله عن تدريب تشيلسي نهاية الموسم المنصرم.

وسبق لكونتي الفوز بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات مع يوفنتوس، كما توج مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له مع الفريق.

يشار إلى أن كونتي تولى أيضاً تدريب منتخب إيطاليا في يورو 2016.

يذكر أن لوبيتيغي يخوض موسمه الأول في ريال مدريد عقب رحيل زين الدين زيدان الذي قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.